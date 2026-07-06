Валерий Рысич работал возле Воронцовского дворца. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk, Владимир Веленгурин

На Южном берегу Крыма произошла трагедия: в мае пропал 34-летний Валерий Рысич. Мужчина работал в Алупке на стройке у Воронцовского дворца. Спустя несколько недель обнаружили его тело.

НАШЛИ НА ЧЕРНОМ БУГРЕ

Что же произошло с мужчиной - злой умысел или роковая случайность? Разгадать страшную тайну пока не удалось.

- Следователь сказал, что на 100 процентов нет криминала в смерти Валеры. Мол, все по пьяни случилось, но муж не злоупотреблял. Сердцем чую - дело нечистое, - поделилась с КП-Крым жена погибшего Мира.

У крымчанки, потерявшей любимого человека и отца ее ребенка, масса вопросов, на которые она пока не получила ответы.

- Тело лежало на скале Черный бугор, но если бы муж был пьян, то шел бы вниз, а никак не наверх - это просто тяжело для в стельку пьяного, тем более, что у Валеры проблемы с позвоночником. Да еще вдобавок он был босой. Кроссовки без шнурков нашли совсем в другом месте, опять же, муж так никогда не ходил.

«ОН СЖАЛ ЗУБЫ ОТ БОЛИ»

Ориентировка. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Не дает покоя вдове и другой вопрос:

- Тело долгое время пролежало на жаре, лицо не сохранилось. Могла бы опознать мужа по зубам, но такой возможности мне не предоставили, сказали, что нельзя разжать челюсти - они сильно сжаты. Но при естественной смерти челюсть, как правило, открыта, значит, было какое-то насилие, и Валера сжал зубы от ужасной боли?!

Крымчанка недоумевает, почему ей не говорят, как идет расследование.

- Работодателя не допросили, который был последним человеком, кто видел Валеру живым! Со мной он не хочет разговаривать. Игнорирует по полной программе, хотя и задолжал супругу зарплату за несколько месяцев, а еще до сих пор не вернул личное оборудование и инструменты для работы, которые стоят немалых денег.

По словам женщины, результаты ДНК еще не готовы, и не совсем понятно, почему официально признали, что нашли именно тело Валерия.

Вопросов больше, чем ответов. Вдова, оставшаяся с сыном-дошкольником на руках, цепляется за любую ниточку, чтобы узнать правду.

- Валера приснился своей маме: стоял высоко, на какой-то строящейся многоэтажке и хотел что-то рассказать, может быть, о том, что же произошло, но не успел - превратился в туман.

Напомним, Валерий Рысич пропал в окрестностях Воронцовского дворца 11 мая 2026. В июне с Южного берега Крыма пришли дурные вести - на скале нашли его тело в жутком состоянии - оно долго лежало на скале в жару. Как именно погиб мужчина - побои, ножевые ранения или просто падение, сложно понять - остались одни кости.

ОФИЦИАЛЬНО

Возбуждено ли уголовное дело, на каком этапе находится расследование - эти и другие вопросы «КП-Крым» задала региональному СК.

- Следственными органами по данному факту проводятся проверочные мероприятия с установлением всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

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