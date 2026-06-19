Пропал рядом с Воронцовским дворцом: в Алупке нашли тело исчезнувшего 34-летнего мужчины

Крымчанин Валерий Рысич работал на стройке в окрестностях Воронцовского дворца. Но 11 мая 2026 года он бесследно исчез.
НАШЛИ НА СКАЛЕ
Ориентировки в соцсетях появились лишь спустя три недели - 31 мая. Время для поиска было безвозвратно упущено.
И 8 июня с Южного берега Крыма пришли дурные вести - на скале нашли мертвого мужчину. Выяснилось, что это и есть без вести пропавший Валерий Рысич.
- Ездила на опознание. От тела мало что осталось, но вещи - Валерия. Кроссовок же не было, что показалось очень странным, - рассказала «КП-Крым» супруга пропавшего.
Следователи объяснили женщине, что тело в жутком состоянии, потому что долго лежало на жаре. Что же случилось с мужчиной - побои, ножевые ранения или просто падение, трудно понять - остались одни кости. Близкие не исключат насильственной смерти: возможно, что тело с места преступления скинули на скалу, чтобы замести следы: Валерия нашли в одном месте, а его обувь - в другом.
Мужчину похоронили 18 июня в Джанкойском районе, где живут его жена и сын-дошколенок.
ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Мужчина с зимы работал на стройке пансионата «Златоуст» в Алупке. Здоровьем 34-летний крымчанин не мог похвастаться - мучили проблемы с позвоночником и жуткие мигрени. В мае его прихватило прямо на съемной квартире. Рядом находился его работодатель, который и вызвал скорую помощь.
- Начальник мужа рассказал, что врач сделал какой-то укол и сказал, что Валерий теперь уснет. Муж действительно проспал часа четыре, а потом вышел из дома и пропал.
Больше его живым не видели. Родным об исчезновении Валерия Рысича сообщили только 19 мая.
ОФИЦИАЛЬНО
- Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения трупа Рысича В.В., 1992 года рождения, ранее безвестно пропавшего в городе Алупке. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью точного установления причины смерти. Проведение проверки продолжается, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.
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