Черный аист - скрытная птица. Фото: Анатолий Полумеев/Национальный парк «Крымский»/Vk

Крымский полуостров привлекает своими красотами – живописными лесами, горами и морем – не только людей, но и разную живность, включая краснокнижную. Новость о розовых фламинго, облюбовавших Крым, порадовала и орнитологов, и рядовых любителей природы. На этом хорошие известия не закончились.

– В Крыму первый раз за 104 года обнаружено жилое гнездо черного аиста. Последняя такая находка была сделана в 1922 году, когда создавали СССР, – рассказал КП-Крым Анатолий Полумеев, научный сотрудник национального парка «Крымский».

Несколько лет он потратил, чтобы сделать уникальные кадры и вживую увидеть семью краснокнижной птицы – родителей и птенцов.

В 2022 году он нашел гнездо, но оно уже было пустым – пернатые, судя по продуктам жизнедеятельности, улетели буквально из-под носа.

Аисты бережно заботятся о своем потомстве. Фото: Анатолий Полумеев/Национальный парк «Крымский»/Vk

Ученый решил взять реванш в следующем сезоне: с помощью альпинистской оснастки установил рядом с гнездом «фотоловушку». Затея орнитолога, видимо, пришлась не по душе хозяину гор: на ветку с гнездом рухнуло соседнее дерево, и все труды пошли насмарку.

Но настойчивость и труд все перетрут: спустя четыре года фортуна все-таки повернулась лицом! Удача – жилое гнездо!

В полусотне метров от птичьего жилья ученый соорудил шалаш-«засидку»: натянул маскировочную сетку, прикрыл сверху зелеными листьями. И теперь дежурит сутками – снимает фото, видео, делает записи в блокнот: когда птички проснулись, когда и чем пообедали, как себя ведут, чем живут и прочие нюансы.

– Гнездо расположено на боковых ветвях бука в трех-четырех метрах от земли. Диаметр гнезда около 1,2 метра, толщина – около полуметра.

Двух птенцов уже сложно назвать малютками – дней десять, и встанут на крыло.

Родители со спокойной душой оставляют детей одних и вдвоем улетают за окормом – охотятся за лягушками, мышами, ящерицами, птенцами-слетками мелких птиц, не брезгуют и рыбой.

Птенцы уже скоро покинут родительское гнездо. Фото: Анатолий Полумеев/Национальный парк «Крымский»/Vk

– А что же птенцы?! Младший лежит, наблюдая за пролетающими мухами, а старший стоя высматривает родителей, изредка почесывает младшего клювом за ушком…

Наблюдения крымского орнитолога станут основой для научного трактата о птице из Красной книги России.

Черный аист, в отличие от белого, который не боится человека и гнездится вблизи домов, выбирает отдаленные уголки дремучего леса. Нелюдим и малоизучен. Крымчанину приходится около десяти километров пробираться звериными тропками, карабкаться по кручам, преодолевать сыпуху, чтобы добраться до заветного гнезда.

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