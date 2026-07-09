Цена на бензин АИ-95 в Крыму и Севастополе выросла в два раза Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на полуострове остается напряженной, но есть и обнадеживающие новости. В Севастополе 9 июля бензин продают по QR-кодам, в Крыму на некоторых заправках топливо есть, но нужно постоять в длинной очереди. Президент поручил выделить полуострову субсидии на закупку горючего, чтобы сдержать рост цен. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 9 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 9 июля 2026

В Севастополе 9 июля топливо на АЗС отпускают по QR-кодам. Действуют стандартные правила - не более 20 литров на одну машину, однако АИ-95 и АИ-95 NP можно заправить 40 литров в одну машину, кто получил соответствующие коды. Заправка в канистры по-прежнему запрещена, а полученный код нужно использовать с 9:00 до 21:00. Напомним, получение QR-кодов стартовало накануне вечером, в 22:20.

Кроме того, с 10 утра на шести заправках сети «АТАН» в Севастополе открыта свободная продажаАИ-95 Ultra и ДТ Ultra с тем же лимитом - 20 литров в бак.

Ситуация с бензином в Крыму 9 июля 2026

В остальных городах полуострова ситуация не такая оптимистичная. Пока списков АЗС, где можно заправить машину, нет. Однако Владимир Путин на совещании с правительством 8 июля поручил оперативно выделить Крыму и Севастополю субсидии на закупку топлива. Это должно снизить закупочную цену для заправок и, соответственно, розничные цены. Глава государства назвал ситуацию временной и заявил, что скачок цен - это попытка искусственно сорвать курортный сезон на юге России. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что себестоимость поставок в Крым сейчас объективно выше, чем в среднем по стране.

Также глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что напряженная ситуация сохранится еще некоторое время, поэтому в отдельные дни свободной продажи не будет. Поставки постепенно наращиваются, но нужно подождать.

Цены на бензин в Крыму и Севастополе 9 июля 2026

Стоимость АИ-95 достигла 170,59 рубля за литр. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на некоторых АЗС цена АИ-95 доходит до 197 рублей. При этом на частных заправках горючее можно найти за 300, а то и больше рублей.

- Так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было. Работают только частные крупные трейдеры. Но из-за вопросов с логистикой и биржевой закупкой цена на топливо выросла почти в два раза, - сообщил губернатор Севастополя.

Также Президент Владимир Путин поддержал просьбу Аксенова о субсидии на топливо. По словам главы республики, необходимая сумма компенсации, которую запрашивает правительство РК - порядка 85 рублей на литр топлива.

- Нужно безусловно обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но имея ввиду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение по субсидированию следует как можно быстрее, - сказал Владимир Путин.

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