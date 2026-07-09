Девушка нарушила правила поведения в спортзале Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В городе Саки фитнес-тренировка превратилась чуть ли не в сюжет из боевика - драку с поножовщиной. В итоге один из сотрудников спортклуба угодил в полицию на 48 часов, а другой оказался на больничной койке.

СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО....МАТЕРНОЕ

Вечером 1 июля в спортивном зале появилась новая фигура – симпатичная блондинка оплатила абонемент на месяц. Но что-то пошло не так: то ли жара испортила настроение, то ли розовые лосины инструктора спровоцировали.

- Девушка ни с того ни с сего начала крыть матом посетительницу-клиентку, которая занималась на тренажере: «Пошла на…, съ… отсюда». Мы пытались успокоить ее, объяснить, что так нельзя себя вести, все-таки в зале дети, предложили вернуть деньги и покинуть помещение, но тут ее и понесло, - рассказала КП-Крым Инесса, тренер спортклуба.

Скандалистка закатила истерику и начала угрожать близким знакомством с влиятельными людьми, мол, в два счета ваш спортзал закроют.

ВЕРНУЛАСЬ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Выплеснув негатив, блондинка было ушла, но через минут 15 вернулась и не одна.

- В зал вошли пятеро мужчин. Когда мы с мужем – Артур тоже работает в спортклубе – увидели эту толпу, то поняли: возможна драка. И завели их в отдельный зал-студию, чтобы уберечь других клиентов. Думали, что сумеем их успокоить и доказать, что зачинщики скандала – не мы. В зале же повсюду видеокамеры, да и свидетелей полно, на тот момент человек 30-40 занималось.

Но переговоры провалились. Вместо диалога - агрессия. Клиентка начала оскорблять Инессу, толкать и пыталась сорвать с нее топ.

- Она кричала: «Я тебя раздену, ты будешь голая стоять!».

Инессе ничего не оставалось, как обороняться. И на нее накинулся один из спутников скандалистки: схватил Инессу за шею и швырнул на пол. Артур заступился за жену и начал оттеснять дебоширов.

УГРОЖАЛ НОЖОМ

Но тут один из непрошенных гостей начал размахивать выкидным ножом и орать: «Я вас всех порешаю! Убью!».

- Артуру пришлось схватить степ-платформу (спортивный снаряд), чтобы защититься. Подключились и те, кто занимался в зале, стал кричать: «Выкинь нож!».

Полиция на звонок отреагировала быстро.

- Полицейские выслушали свидетелей, осмотрели и нож. И самое удивительное, что нападавших, включая и того, кто был с ножом, отпустили по домам. Моего же мужа, который никого даже пальцем не тронул (на видео все же четко видно), задержали на 48 часов. Два дня провел без еды и воды.

ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ

Инесса сразу не обратила особого внимания на свое самочувствие, рану только перевязала на руке, все внимание сконцентрировала на муже - пыталась вызволить из полиции. Но спустя полтора дня началась рвота, пришлось идти в больницу.

Врачи заподозрили сотрясение мозга, и девушка уже неделю лежит в больнице. Ножевой порез на руке потихоньку затягивается, но что-то не так с шейными позвонками.

ОДНО НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

- Заявления в полицию написали не только мы с Артуром, но и клиентка. Она обвинила мужа в избиении, но на записях камер видно, что муж к ней даже близко не подходил. Участковый объяснил, что всех без разбора оштрафуют на пять тысяч рублей. И никакого особого наказания для мужчины с ножом не предусмотрено. Моя рана и вовсе, как оказалось, не ножевой порез, а царапина.

ОФИЦИАЛЬНО

Точку ставить рано: как все было на самом деле, так или иначе, предстоит выяснять правоохранителям.

- В отношении участников конфликта составлены административные протоколы: три протокола – по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, предусмотренных уголовным законодательством), а также два протокола – по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В прокуратуре Крыма взяли под контроль расследование МВД конфликта в тренажерном зале в городе Саки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блондинка вне закона: в Саках клиентка избила фитнес-тренера