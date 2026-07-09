Фото предоставлены ГК «Полипласт»

За четыре дня проведена насыщенная программа, включившая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Стенд посетило более 7 тысяч человек.

На ИННОПРОМ было подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве на ближайший год между Губернатором Свердловской области Денисом Паслером, заместителем Главы Администрации МО Первоуральск Денисом Поляковым и Председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым. Тем самым стороны закрепили обязательства по продолжению совместной реализации социальных программ.

Фото предоставлены ГК «Полипласт»

В рамках деловой программы выставки директор по развитию «Полипласт-УралСиб» Виталий Плаксин представил инновационную технологию получения эпоксидной смолы, аналогов которой нет в России. На стратегической сессии с участием заместителя Министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой обсудили социальную миссию бизнеса. Директор по экологии АО «Хромпик» Юрий Жильцов рассказал, что предприятие последовательно реализует комплексную социальную политику, четвертый год создает комфортную среду в регионе присутствия.

Фото предоставлены ГК «Полипласт»

Губернатор Денис Паслер вручил премии имени Черепановых уральцам, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. В числе удостоенных признания – заместитель Генерального директора АО «Хромпик» Алексей Антипов. Экспертное жюри присудило ему премию за разработку и внедрение бескальциевой технологии производства монохромата натрия.

Фото предоставлены ГК «Полипласт»

Продукция сразу двух предприятий Группы – заводов «Полипласт-УралСиб» и «Хромпик» – удостоены престижных наград конкурса «Лучшие товары Свердловской области-2026».