Море есть, туристов мало: что происходит с курортным сезоном в Крыму

Каждую неделю на полуострове закрывается по несколько объектов размещения Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Топливный кризис и сложная обстановка поставила туристическую отрасль Крыма на грань выживания. Отели и гостевые дома, которые еще месяц назад с оптимизмом смотрели на сезон, сейчас вынуждены закрываться один за другим. Массовые отмены бронирований достигли 90% в пиковые даты, а отельеры, оставшись без денег и туристов, просят у государства льготных кредитов и отсрочек, чтобы просто не обанкротиться. «Комсомолка» решила разобраться, как выживают отели и гостиницы в непростых условиях.

ЗАКРЫВАЮТСЯ НА ВРЕМЯ

Этот курортный сезон уже окрестили самым провальным за последние годы. Как рассказал КП-Крым президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, каждую неделю на полуострове закрывается по несколько объектов размещения. Причина - спад спроса из-за нестабильной ситуации.

На пляжах пока немного людей Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Если говорить об уровне аннуляций, то в отдельных городах отмены доходили до 90% - фактически из десяти гостей приезжал только один, - комментирует Пылов.

Кризис ударил по отельерам с двух сторон. Авансы, полученные от ранних бронирований, были потрачены на подготовку к сезону: ремонты, закупку продуктов, найм персонала. А теперь эти деньги нужно возвращать. Поэтому бизнесмены просят у государства льготных кредитов на возврат денег туристам, а также отсрочек по уплате налогов и субсидий, аналогичных тем, что вводились в период пандемии.

Власти региона уже предприняли первые шаги. Появилась информация, что банки могут разрешить возвращать деньги за отмененные брони без комиссии, но сейчас детали договоренности еще прорабатываются. Еще вчера на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил оказать Крыму поддержку из-за трудностей туротрасли, связанных с попытками киевского режима сорвать сезон.

- Это вещи временного характера, совершенно очевидные вещи. Связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан, в том числе на юге нашей страны и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там и живут, и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не позже, - отметил он.

НА ПОМОЩЬ ТУРОТРАСЛИ

На помощь туротрасли также пришли из министерства курортов и туризма Крыма. Там запустили акцию «Мы вместе», в рамках которой почти 80 отелей, санаториев и гостевых домов предлагают скидки до 55% для жителей южных регионов России. Еще одна акция - для местных жителей: они могут забронировать номер в гостевых домах до 2,5 тысяч рублей в сутки по промокоду «КРЫМ». Правда, пока она не успела набрать обороты.

Гостиницы снижают стоимость на проживание Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Об этой акции мы, конечно, слышали. Уже приготовились и смирились, что будем делать скидки, если попросят. Но народ оказался очень понимающим. Пару дней номер забронировала пара, говорят, мол, мы знаем о промокоде, но вы нам по максимуму посчитайте – знаем, что сейчас вам непросто, - делится историей с КП-Крым владелица гостевого дома в Керчи Ольга.

ВСЕ РАВНО ЕДУТ

По словам крымских отельеров, заполнить объекты размещения сейчас – задача со звездочкой. Многие отменяют поездки и просят вернуть деньги за бронь. Но есть доля туристов, которые приезжают в Крым, несмотря на трудности.

Например, Наталья из Москвы приехала на поезде и остановилась в Ялте:

- Дорога была долгой - поезд идет только до Керчи, а дальше автобус. Но на пляже я забыла обо всех проблемах. Море чистое, погода шикарная. Да, бензин дорогой, но мы на машине не ездили - гуляли пешком и на такси. Отдых удался, - делится впечатлениями отдыхающая.

Однако Елена с семьей из Ростова-на-Дону, напротив, столкнулась с серьезными трудностями:

- Мы приехали на своей машине, надеялись объехать весь Крым. Но заправиться - это целая история. Стояли в очередях по несколько часов, бензин по 200 рублей за литр (по состоянию на 9 июля, уже 250, - Ред.) Экскурсии пришлось отменить, потому что невозможно было найти топливо. Вернулись домой раньше срока.

Некоторые приезжие также жаловались на перебои с электричеством и водой:

- В отеле были генераторы, так что ночью свет не отключали. Но вот мобильная связь работала с перебоями, а магазины закрывались в 20:00. Спасало то, что рядом был рынок - там было все, да и цены особо не выросли, - написала Мария из Санкт-Петербурга, отдыхавшая в Евпатории.

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