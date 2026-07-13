Киевский режим атаковал Крым и другие регионы: сбиты 342 беспилотника

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 13 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

В частности, это произошло над Крымом, а также Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

БПЛА также нейтрализовали над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Кубанью, Адыгеей и Московским регионом.

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