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НовостиЧто происходит11 июля 2026 18:03

Минобороны России: над Крымом и еще пятью регионами сбит 41 беспилотник ВСУ

Над Крымом и другими регионам уничтожили 41 БПЛА 11 июля
Галина КОВАЛЕНКО
Часть дронов уничтожили над морской акваторией

Часть дронов уничтожили над морской акваторией

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

11 июля над Крымом и другими регионами расчеты ПВО отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив 41 дрон самолетного типа.

В Минобороны РФ сообщили, что перехваты проходили в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени. Беспилотники были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над Республикой Крым. Кроме того, цели поражались над акваториями Черного и Азовского морей.

Напоминаем, что в ночь с 10 на 11 июля расчеты ПВО уничтожили 178 дронов самолетного типа.