Минобороны России: над Крымом и еще пятью регионами сбит 41 беспилотник ВСУ

Часть дронов уничтожили над морской акваторией Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

11 июля над Крымом и другими регионами расчеты ПВО отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив 41 дрон самолетного типа.

В Минобороны РФ сообщили, что перехваты проходили в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени. Беспилотники были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над Республикой Крым. Кроме того, цели поражались над акваториями Черного и Азовского морей.

Напоминаем, что в ночь с 10 на 11 июля расчеты ПВО уничтожили 178 дронов самолетного типа.