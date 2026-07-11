Над Крымом и другими регионами страны отбили вражескую атаку: перехвачены и уничтожены 178 украинских БПЛА

БПЛА нейтрализовали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 10 на 11 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет вражеских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 178 дронов самолетного типа.

Как сообщили в военном ведомстве, активная фаза отражения атаки продолжалась в течение всей ночи - с 20.00 мск 10 июля до 8.00 мск 11 июля. Дежурные расчеты ПВО работали на огромной территории, охватывающей как приграничные области, так и тыловые районы страны.

Беспилотники противника были зафиксированы и ликвидированы в небе над девятью российскими регионами, а также над акваториями двух южных морей. Дроны обезврежены над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

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