Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за атаки на инфраструктуру Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

14 июля Севастополь и часть Крыма остаются без света, а Крымский мост несколько раз перекрывали. Кроме того, сохраняется напряженная ситуация с бензином.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 14 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 14 июля 2026 года

Ночь на 14 июля выдалась тревожной. В Севастополе воздушная тревога держалась до самого утра. Силы ПВО и мобильные огневые группы вели борьбу с беспилотниками в Балаклавском районе, где, по данным губернатора Михаила Развожаева, было сбито пять БПЛА.

По информации пресс-службы Минобороны России, средства ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами. Киевский режим пытался атаковать в период с восьми вечера до восьми утра.

Отключение света в Крыму и Севастополе 14 июля 2026 года

Губернатор Развожаев сообщил, что часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за атаки на инфраструктуру, поэтому призвал жителей сохранять спокойствие, экономить заряд телефонов и отключить ненужные электроприборы.

В Крыму без света остаются четыре города, а также шесть районов остаются без света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Из-за этого «Севастопольэнерго» вынужден ввести график веерных отключений: 2 часа со светом - 6 часов без него, - сказал губернатор.

Так, без света остались потребители в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах, включая центр города, Балаклаву, Инкерман, Качу и другие пригородные поселки. Власти отмечают, что точные графики подачи электричества сейчас невозможны из-за постоянно меняющейся обстановки и текущих технических возможностей энергосистемы. Из-за отключений света остановлено движение троллейбусов по маршруту №5, на замену направлены автобусы.

В Крыму без света остаются четыре города, а также шесть районов, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

- Объекты электроснабжения Крыма продолжают подвергаться вражеской атаке. В настоящее время без подачи электроэнергии: город Джанкой и Джанкойский район, город Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск, городской округ Евпатория, Нижнегорский район, Первомайский район, Раздольненский район, Черноморский район, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Обстановка на Крымском мосту 14 июля 2026 года

В ночь на 14 июля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Ограничение действовало около трех часов. К утру 14 июля проезд был восстановлен, но на подъездах к мосту образовались очереди. К 11 их уже не стало, однако в 11:36 движение вновь перекрыли, но спустя полтора часа - возобновили.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 14 июля 2026 года

Продажа бензина в Севастополе продолжается по QR-кодам с лимитом 20 литров в бак, заправка в канистры запрещена. Власти напоминают, что код нужно использовать в течение дня, а следующую заявку можно подать только через семь дней после использования предыдущей. На четырех АЗС по QR-коду можно получить до 40 литров. В свободной продаже топливо появилось на пяти заправках.

Заправиться можно в Симферополе, Ялте, Судаке, Белогорском районе и Керчи. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во многих городах Крыма бензин также появляется в свободной продаже. Например, в Евпатории и Феодосии с утра заработали несколько АЗС «АТАН» с АИ-95. Заправиться можно в Симферополе, Ялте, Судаке, Белогорском районе и Керчи.

Погода в Крыму 14 июля 2026 года

Синоптики прогнозируют на 14 июля кратковременные дожди, местами сильные и с грозами. Днем воздух прогреется до +26…+29 градусов. В связи с непогодой в МЧС предупредили о вероятности аварий в электросетях.

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