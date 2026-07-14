Крым - родина белых львов. Фото: кадр видео Олег Зубков и Парк ТАЙГАН с Алексагиными/МАХ

В сафари-парке «Тайган» пополнение в прайде хищных кошек - на свет появились два белых львенка. Таких животных во всем мире всего несколько сотен.

- Мама у львят обычная рыжая, а папа белый, - рассказала КП-Крым пресс-секретарь сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина.

В Крыму нянчат белых львята и полосатых тигрят Видео: Олег Зубков и Парк ТАЙГАН с Алексагиными/МАХ

Разный цвет шерсти не помешал семейной жизни хищников, и это уже не первое их потомство. Но все предыдущие дети были в маму - рыжие, и это первые малыши, которым передался окрас отца.

Родилась «золотая пара» - мальчик и девочка.

- Львица очень хорошая, заботливая мама, поэтому малыши толстенькие, упитанные и, на удивление белые, как снежки.

Малышам всего три недели, и они полностью на грудном вскармливании, пока не речи о прикорме, исключительно молочная диета.

У хвостатой мамочки ангельский характер, она без проблем отдает котят на осмотр ветеринарам. Вот и сам хозяин сафари-парка балуется с ними.

В «Тайгане» растут львята и тигрята. Фото: кадр видео Олег Зубков и Парк ТАЙГАН с Алексагиными/МАХ

- Традиционный для «Тайгана» букет из львят и тигрят. Посмотрите, какие бутузы, какие качественные белые львята. Ну и тигрята тоже - крепкие, сильные, красивые, - не скрывает своего восхищения Олег Зубков.

Крымчанин год тому назад попал в серьезную передрягу: на него напал молодой лев-трехлетка. Но и после больничной койки владелец зоопарка не разлюбил хищных кошек. Вот и агрессивного льва не стал наказывать - считает, что он ни в чем не виноват, с хищников взятки гладки.

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