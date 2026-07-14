Дельфины стали чаще подплывать к берегу в Крыму: эксперт объяснил, почему это может быть опасно

Дельфин устроил шоу прямо у берега. Фото: Жесть/Крым/ВК

Не так давно на одном из крымских пляжей дельфин подплыл прямо к берегу и устроил представление для отдыхающих. Он плескался в воде, выпрыгивал и казалось, что он совсем не боится людей. Правда, в комментариях под разлетевшимся по соцсетям роликом народ задался вопросом, почему эти удивительные животные так смело подходят к человеку.

В ГОСТИ К ЛЮДЯМ

Кадры, снятые очевидцами, быстро завирусились. На них дельфин кружит у самого берега, периодически выныривая и показывая свой плавник - приветствует зрителей. А на берегу в ожидании застыли отдыхающие. Такое ведь не каждый день случается. Но у такого «шоу» может быть несколько причин. Как удалось узнать КП-Крым у младшего научного сотрудника лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского - природного заповедника РАН Андрея Артова, чаще всего к берегу подплывают афалины - самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов, которые не боятся людей и иногда устраивают погони за рыбой прямо у береговой линии.

- В мае-июле, когда кормовая база у побережья становится богаче, а к суше подходят хамса, ставрида и другая рыба, дельфины чаще перемещаются вдоль берега и становятся заметнее для отдыхающих. Поэтому они могут подплывать к берегу, чтобы найти себе обед, - говорит КП-Крым научный сотрудник.

При этом, по словам Андрея Артова, афалины - очень любознательные существа. Им интересны люди, их поведение, лодки и катера. Поэтому они могут подплыть, просто чтобы «познакомиться» и показать себя. К тому же, дельфины - одни из самых игривых животных в мире. Им нравится кататься на волнах и резвиться в потоках воды.

- Но подплывать впритык они не будут, им нужно место для свободы – от двух до пяти метров.

Также в некоторых местах, например в Балаклаве, дельфинов раньше прикармливали, и они привыкли подплывать на звук мотора в надежде на угощение.

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

- Но отвечать взаимностью на любознательность дельфинов нужно с осторожностью, так как они могут случайно ударить человека хвостом или плавником. Сила удара афалины сопоставима с ударом тяжелым предметом! Или, играя, утащить на глубину. Все же лучше наблюдать за ними со стороны.

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