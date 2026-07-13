Деметра и Персефона. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

На берегу Казачьей бухты Севастополя весной появился полевой госпиталь. Волонтеры и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» спасают выбросившихся на берег млекопитающих.

НЕ СПАСЛО ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Ветврачи находились рядом и днем, и ночью. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Всего на руках у севастопольцев оказалось четыре дельфина, но к сожалению, не всем удалось сохранить жизнь. Первой ушла азовка Сева, и вот очередное горькое известие – не стало белобочки Деметры, малышка Деми осиротела.

- Деметра, наша прекрасная дельфиниха, оставила нас, - не скрывая горестных эмоций, сообщили в «Безмятежном море».

Белобочке переливали кровь от другого дельфина, провели гастроскопию, согревали полотенцами с горячей водой, ставили капельницы…

- К нашей невыносимой боли, не смогли удержать ее.

ПРОЩАЯСЬ, ГЛАДИЛА ДОЧКУ ПЛАВНИКАМИ

Тяжелобольную белобочку сгубило желудочно-кишечное кровотечение, которое пытались остановить всеми возможными способами.

- Когда температура тела Деметры стала понижаться, мы оперативно подключили переливание донорской крови от Персея. Оба дельфина перенесли процедуру хорошо.

Зоозащитники сделали все, чтобы помочь Деметре. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Дельфинихе стало лучше, она начала плавать со своей дочкой Персефоной, поглаживая ее грудным плавником. Но потеря крови так и не прекратилась, и спустя несколько часов Деми не стало.

- Она старалась жить, а мы - спасти.

Впервые для России и всех причерноморских стран больная белобочка жила так долго в полевых условиях при реабилитационных мероприятиях - 44 дня.

«ПЕРВЫЕ СУТКИ ОНА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА ЗВАТЬ МАТЬ»

Деметра ушла туда, откуда не возвращаются. Ее дочка осталась одна.

- Постоянно находимся рядом с Персефоной, которой тяжелее всех, - первые сутки она не переставала звать мать.

Дельфины умеют горевать, и очень тяжело переносят утрату близких.

Зоозащитники, чтобы помочь дельфиненку пережить потерю, переселили самца белобочки поближе.

Персей хорошо себя чувствует. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

- У Персея уже прекратился активный инфекционный процесс, но пока сохраняются нарушения работы ЖКТ. Видя рядом сородича, Персефона стала вести себя спокойнее.

Спустя несколько дней малышке чуть полегчало, и она вернулась к своим привычным занятиям – пускает пузыри, исследует дно, пытается охотиться на рыбу, но иногда встает в позу наблюдателя, проявляя любопытство к Персею.

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