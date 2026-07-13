На берегу Казачьей бухты Севастополя весной появился полевой госпиталь. Волонтеры и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» спасают выбросившихся на берег млекопитающих.
НЕ СПАСЛО ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk
Всего на руках у севастопольцев оказалось четыре дельфина, но к сожалению, не всем удалось сохранить жизнь. Первой ушла азовка Сева, и вот очередное горькое известие – не стало белобочки Деметры, малышка Деми осиротела.
- Деметра, наша прекрасная дельфиниха, оставила нас, - не скрывая горестных эмоций, сообщили в «Безмятежном море».
Белобочке переливали кровь от другого дельфина, провели гастроскопию, согревали полотенцами с горячей водой, ставили капельницы…
- К нашей невыносимой боли, не смогли удержать ее.
ПРОЩАЯСЬ, ГЛАДИЛА ДОЧКУ ПЛАВНИКАМИ
Тяжелобольную белобочку сгубило желудочно-кишечное кровотечение, которое пытались остановить всеми возможными способами.
- Когда температура тела Деметры стала понижаться, мы оперативно подключили переливание донорской крови от Персея. Оба дельфина перенесли процедуру хорошо.
Дельфинихе стало лучше, она начала плавать со своей дочкой Персефоной, поглаживая ее грудным плавником. Но потеря крови так и не прекратилась, и спустя несколько часов Деми не стало.
- Она старалась жить, а мы - спасти.
Впервые для России и всех причерноморских стран больная белобочка жила так долго в полевых условиях при реабилитационных мероприятиях - 44 дня.
«ПЕРВЫЕ СУТКИ ОНА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА ЗВАТЬ МАТЬ»
Деметра ушла туда, откуда не возвращаются. Ее дочка осталась одна.
- Постоянно находимся рядом с Персефоной, которой тяжелее всех, - первые сутки она не переставала звать мать.
Дельфины умеют горевать, и очень тяжело переносят утрату близких.
Зоозащитники, чтобы помочь дельфиненку пережить потерю, переселили самца белобочки поближе.
- У Персея уже прекратился активный инфекционный процесс, но пока сохраняются нарушения работы ЖКТ. Видя рядом сородича, Персефона стала вести себя спокойнее.
Спустя несколько дней малышке чуть полегчало, и она вернулась к своим привычным занятиям – пускает пузыри, исследует дно, пытается охотиться на рыбу, но иногда встает в позу наблюдателя, проявляя любопытство к Персею.
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