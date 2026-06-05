Дельфины получают полноценное питание. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

На берегу Казачьей бухты в Севастополе разбит полевой лагерь для спасения двух дельфинов – взрослой самки и ее детеныша. Млекопитающих, которых нашли на мелководье, спасли от неминуемой гибели: мама страдает от серьезной хвори, а трехмесячной крошке не выжить без родительской опеки и молока.

– Мы назвали их в честь древнегреческой богини и ее дочери – Деметры и Персефоны, – рассказали КП-Крымв Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Десятый день китообразные окружены круглосуточным вниманием и заботой.

Малышка Перси получает полноценное питание – ее кормят рыбой и специальной молочной смесью. На здоровье шалунья не жалуется – все у нее хорошо.

Дела у мамы тоже пошли на поправку.

– Деметра чувствует себя гораздо лучше и уже плавает и ныряет самостоятельно.

Ветеринар центра «Безмятежное Море» проводит интенсивное лечение, в том числе и противомикробную терапию. Белобочка оживает на глазах и уже даже начала охотиться за живой кефалью.

– Персефона очень радуется, что мама наконец-то «пришла в сознание»: они не расстаются друг с другом, и мы часто наблюдаем, как они поглаживают друг друга грудными плавниками.

Но молоко у Деметры так и не появилось, хотя малышка и пристраивается к ее соскам, чтобы насытиться.

Пока еще рано говорить, что белобочка полностью здорова и их можно отпускать в открытое море. Но анализы крови и поведение вселяют надежду на счастливое завершение этой необычной истории.

- Деми иногда выбиваются из сил, поэтому с дельфинами в воде посменно дежурят по два человека. Без помощи волонтеров не обойтись. Чтобы присоединиться к дежурствам, свяжитесь с куратором Еленой: +7 (978) 505-26-04.

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