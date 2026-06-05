Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки

На берегу Казачьей бухты в Севастополе разбит полевой лагерь для спасения двух дельфинов – взрослой самки и ее детеныша. Млекопитающих, которых нашли на мелководье, спасли от неминуемой гибели: мама страдает от серьезной хвори, а трехмесячной крошке не выжить без родительской опеки и молока.
– Мы назвали их в честь древнегреческой богини и ее дочери – Деметры и Персефоны, – рассказали КП-Крымв Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk
Десятый день китообразные окружены круглосуточным вниманием и заботой.
Малышка Перси получает полноценное питание – ее кормят рыбой и специальной молочной смесью. На здоровье шалунья не жалуется – все у нее хорошо.
Дела у мамы тоже пошли на поправку.
– Деметра чувствует себя гораздо лучше и уже плавает и ныряет самостоятельно.
Ветеринар центра «Безмятежное Море» проводит интенсивное лечение, в том числе и противомикробную терапию. Белобочка оживает на глазах и уже даже начала охотиться за живой кефалью.
– Персефона очень радуется, что мама наконец-то «пришла в сознание»: они не расстаются друг с другом, и мы часто наблюдаем, как они поглаживают друг друга грудными плавниками.
Но молоко у Деметры так и не появилось, хотя малышка и пристраивается к ее соскам, чтобы насытиться.
Пока еще рано говорить, что белобочка полностью здорова и их можно отпускать в открытое море. Но анализы крови и поведение вселяют надежду на счастливое завершение этой необычной истории.
- Деми иногда выбиваются из сил, поэтому с дельфинами в воде посменно дежурят по два человека. Без помощи волонтеров не обойтись. Чтобы присоединиться к дежурствам, свяжитесь с куратором Еленой: +7 (978) 505-26-04.
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