Малыша кормят молочной смесью и рыбой. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

В Казачьей бухте Севастополя неделю выхаживают двух китообразных, которых нашли на отмели. Лазарет для самки и ее детеныша обустроили прямо в бухте: в воде их лечат, делают анализы и кормят. Стационара у Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» пока еще нет.

Дельфинов назвали Деметра и Персефона - в честь древнегреческой богини плодородия и ее дочери от Зевса.

Дельфины проходят реабилитацию в Казачьей бухте. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

- Наши девочки стабильны, но Деметра все еще слишком слаба, чтобы подолгу плавать самостоятельно, - сообщили в «Безмятежном Море».

Взрослая белобочка быстро устает и может утонуть. Дельфинам нужно каждые 5–7 минут подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздух через дыхало - отверстие на макушке. Для вдоха-выдоха достаточно, чтобы макушка оказалась над водой. Поэтому зоозащитники в рыбацких забродах дежурят круглые сутки.

Деметра страдает не только от бактериальной инфекции, но и от проблем с печенью.

- УЗИ также выявило изменения в третьем отделе желудка. Она получает дополнительное симптоматическое лечение.

Малышка Перси по большому счету здорова. Она старается держаться поближе к маме и перестала пугаться людей.

Питание смешанное: не отказывается от молочной спецсмеси, но и кефаль ей по вкусу. Пару дней назад еду приходилось заталкивать чуть ли не силой, а теперь она сама плывет за человеком, который держит рыбу в руке. И за эти несколько дней она набрала вес.

Перси от роду всего несколько месяцев, у нее недавно прорезались зубы. Дельфин-белобочка, кстати, одно из самых зубастых млекопитающих: в его пасти до 210 зубов.

Деметру и Персефону опекают круглосуточно. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Помощь дельфинам - дело очень сложное, без помощи добрых людей никак не обойтись.

- Очень нуждаемся в волонтерах! Чтобы записаться на дежурство с Деметрой и Перси, свяжитесь с нашим куратором Еленой по телефону +7 (978) 505-26-04.

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