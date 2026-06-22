Дельфинов лечат и кормят. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

В Казачьей бухте Севастополя почти месяц спасают две дельфиньих жизни. Сотрудники центра «Безмятежное море» и волонтеры стали ангелами-хранителями для взрослой белобочки Деметры и ее дочки Персефоны. Имена китообразным дали в честь древнегреческих богинь.

- Состояние Деметры все еще тяжелое и вызывает у нас много беспокойства, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

У белобочки серьезные проблемы с желудком, поэтому приходится кормить через зонд рыбным фаршем маленькими порциями. Ветеринары делают все возможное, чтобы она выздоровела: восстанавливают моторику ЖКТ, борются с инфекцией, лечат гастрит.

Ее дочка, которой около четырех месяцев, чувствует себя хорошо. Персефона отказалась от молочной смеси и теперь завтракает, обедает и ужинает исключительно свежей кефалью и пиленгасом.

- Малышка активна, любопытна и, как и ранее, очень сильно привязана к своей маме, - и не расстаются.

Зоозащитники делают все, чтобы спасти китообразных. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Зоозащитники днем и ночью, стоя по пояс в морской воде, опекают маму и дочку.

Но несколько дней назад задача усложнилась в разы - в «дельфиньем госпитале» появилось еще два новых пациента: белобочка-самец Персей и азовка Сева. Млекопитающих, как и Деметру с Персефоной, нашли на мелководье, когда их жизнь висела на волоске. Если бы не люди - они бы погибли! Теперь же они под надежным присмотром.

Белобочка Персей идет на поправку - его организм активно борется с инфекцией. У китообразного замечательный аппетит - съедает по шесть килограммов рыбы в день. Но все же сил для самостоятельного плавания маловато, поэтому часть времени он проводит на плавучих носилках, не позволяющих ему тонуть.

Зоозащитники делают все, чтобы спасти китообразных. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

- У азовки Севы тоже отличный аппетит, она активно реагирует на окружение и на человека, - рассказывают волонтеры. - Но без поддержки сиделок пока не может обходиться: есть риск, что уйдет под воду и задохнется. Благодаря лечению Сева активно борется с бактериальной инфекцией.

- Продолжаем делать все возможное, хотя наша команда крайне измотана работой в таких тяжелых условиях. Мы очень ищем новых дежурных для наших подопечных. Чтобы присоединиться к дежурствам в качестве волонтера, свяжитесь с куратором Еленой: vk.ru/lena_from_crimea +7 (978) 505-26-04.

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