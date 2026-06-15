Белобочкам нужна помощь. Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

В Казачьей бухте Севастополя борются за жизнь двух китообразных. Белобочку вместе с детенышем нашли на мелководье. Страдающая от инфекции самка была обречена на гибель, не выжил бы без материнского молока и присмотра трехмесячный детеныш. Но ангел-хранитель спохватился, и на помощь пришли сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

На берегу Казачьей бухты уже три недели действует полевой лагерь: волонтеры и сотрудники центра надевают рыбацкие заброды и прямо в морской воде кормят белобочек, лечат и делают анализы. Стационарного бассейна у центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» пока еще нет.

Имена подопечным дали в честь древнегреческой богини и ее дочери - Деметры и Персефоны.

- У Перси все хорошо. Она большую часть времени проводит с мамой и всячески себя развлекает, - рассказали в Центре.

Малышка уже начала самостоятельно добывать себе пропитание.

Зоозащитники дежурят круглосуточно и частенько наблюдают, как она охотится. Когда по ночам на поверхность воды выплывают сотни морских игл - это мелкая рыбешка, похожая на спагетти (длина тела до 16 см, вес около 1,2 г), - то в дельфиненке просыпается гурман. Она начинает охотиться: просто всасывает этих змеевидных рыбок себе в рот.

- Морские иглы занесены в Красную книгу, поэтому видеть их в большом количестве очень радостно. Надеемся, юная дельфиниха избежит административной и уголовной ответственности!

Деми лечат и кормят. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Над Деметрой же нависла совсем не шутливая угроза: тяжелейшая инфекция желудка. Тошнота, слабость, отсутствие аппетита. Ветеринары Центра бьются за каждый ее вздох, делают все возможное, чтобы спасти. И она - молодчина! Держится. Не сдается. Даже когда кажется, что силы на исходе.

Мама играет с детенышем. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

- Деметра продолжает плавать самостоятельно и играть с Перси.

Дельфиниха иногда специально разгоняется, чтобы создавать волны, на которых дочка обожает кататься. Синхронное ныряние и поглаживание тоже никто не отменял.

- «Катание» Перси на животе у Деми неизменно вызывает улыбки у дежурных.

Материнская любовь! Дельфины очень трепетно относятся к своим сыновьям и дочкам.

На деле ситуация сложная: дельфины - под неусыпным контролем 24 часа в сутки, и поэтому нужны помощники.

- Чтобы присоединиться к дежурствам в качестве волонтера, свяжитесь с нашим куратором Еленой.

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