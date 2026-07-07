В Севастополе лечат и развлекают дельфинов. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

На берегу Казачьей бухты Севастополя с мая работает полевой госпиталь. Волонтеры и сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» спасают трех китообразных. Подопечных было четверо. Но один, к сожалению, не выжил.

СЕВЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Сева. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Но, к сожалению, есть одна плохая новость – не стало азовки Севы. Держался до последнего, и вот ушел.

– Наша команда тяжело переживает эту потерю – особенно сложно приходится тем, кто провел с Севой очень много времени и сильно привязался к этой удивительной азовке.

Двадцать дней реабилитации, а это рекордный срок выживаемости для выбросившейся на берег азово-черноморской морской свиньи, пытались спасти Севу.

ДЕЛЬФИНЕНОК РАСТЕТ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

Деметра и Персефона. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Тем временем белобочки Деметра и Персефона – мама и дочка, которых назвали в честь древнегреческих богинь, – уже полтора месяца находятся под присмотром зоозащитников.

- У Деметры сохраняются проблемы с желудочно-кишечным трактом, - сообщили в «Безмятежном море».

Хворую интенсивно лечат. Кормить же приходится рыбным фаршем через зонд. Пока ветеринары опасаются давать какие-либо прогнозы, но конечно же, надеются на лучшее.

Зато Персефона радует – малышка, которой нет еще и полугода, растет как на дрожжах.

Все у девочки хорошо – она того гляди догонит по росту, а вернее, по длине, свою маму. Те, кто редко бывает в Казачьей бухте, иногда путают ее с Деметрой.

ХОЛОСТЯК ПЕРСЕЙ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Персею по душе игрушки. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Хороши дела и у белобочки Персея. Самец с каждым днем становится все активнее и динамичнее, вот и с мячами и кольцами начал забавляться. Игрушки купили специально, чтобы он не скучал. Позитивный настрой для выздоровления важен не только для людей, но и для дельфинов.

У Персея отличный аппетит – сейчас он съедает по семь килограммов рыбы в день, а еще пару недель назад ему хватало и шести.

ВАЖНО!

В Севастополе делают все, чтобы помочь дельфинам. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Несмотря ни на что, лечение и реабилитация трех дельфинов – Персея, Деметры и Персефоны – продолжается.

- «Безмятежному морю» нужны помощники. Чтобы присоединиться к дежурствам в качестве волонтера, свяжитесь с куратором Еленой - телефон: +7 (978) 505-26-04.

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