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Происшествия15 июля 2026 4:40

Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 93 беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила 93 беспилотника над Крымом и другими регионами
Алексей ЕЛАГИН
Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь на среду, 15 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим атаковал нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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