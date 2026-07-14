Очередная атака ВСУ: над Крымом и другими регионами сбили 288 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: REUTERS.

Средства ПВО уничтожили 288 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов нейтрализовали над Крымом, а также Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями, а также над Кубанью, Московским регионом и Башкирией.

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