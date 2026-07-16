Показывал порно девочкам: в Севастополе на 17 лет посадили педофила

Осужденный также должен заплатить компенсацию морального вреда Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 49-летнего местного жителя признан виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении двух девятилетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С июля по сентябрь 2025 года мужчина арендовал дом вместе с семьей своих друзей. Севастополец совершил в отношении их девятилетних дочерей действия сексуального характера.

«Также фигурант демонстрировал девочкам видео непристойного содержания и вел беседы на недопустимые темы», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что о случившемся узнала мать пострадавшей. Следователи и полицейские проверили эту информацию. Сведения подтвердились. Севастопольца задержали и заключили под стражу.

Суд признал горожанина виновным. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Ему на 17 лет запретили работать с детьми.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора о компенсации морального вреда несовершеннолетним потерпевшим», – сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

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