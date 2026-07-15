Отсидел за убийство матери и начал развращать детей: в Севастополе на 17 лет посадили педофила

Осужденный совершил преступления в 2022 и 2025 годах Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 39-летнего местного жителя признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, а также в развратных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Севастополец совершил преступления в августе 2022 года и в августе 2025 года. Жертвами стали двое детей моложе 14 лет. Горожанин совершил действия сексуального и развратного характера. Один из школьников рассказал о случившемся родителям. Они сразу же обратились к правоохранителям.

«Злоумышленник был задержан во взаимодействии с полицией», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что ранее севастопольца судили за убийство собственной матери. Он отбыл наказание, после чего нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Суд признал педофила виновным. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Ему на 16 лет запретили работать с детьми.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора о компенсации морального вреда несовершеннолетним потерпевшим», – сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

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