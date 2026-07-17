Киевский режим атаковал Крым и другие регионы: сбиты 243 беспилотника

Часть БПЛА нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 17 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 243 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Краснодарским и Ставропольским краями.

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