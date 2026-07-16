Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 375 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь на четверг, 16 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 375 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с девяти вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Кубанью, Московским регионом и Ставропольским краем.

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