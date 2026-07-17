Взрывчатку обвиняемый хранил у себя дома. Фото: кадр видео пресс-службы управления ФСБ по РК и Севастополю

В Севастополе 57-летнего уроженца Винницкой области обвиняют в приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.

Уроженец Украины придерживается выраженных национал-сепаратистских взглядов. Он жил в Севастополе. После начала специальной военной операции обвиняемый стал активным подписчиком различных украинских ресурсов, которые собирали информацию о российских военных объектах и бойцах, а также о прилетах украинских беспилотников и ракет.

Готовивший теракт у памятного знака в Севастополе приезжий пойдет под суд

Весной 2025 года уроженец Винницкой области обучился изготовлению и применению взрывных устройств. Летом того же года он применил полученные знания на практике. Обвиняемый хранил самодельное взрывное устройство. Далее он собирался совершить теракт. Уроженец Украины запланировал взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Взрывчатку он хранил у себя дома, пока ее не изъяли сотрудники ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в суд.

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