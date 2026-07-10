Бензин в свободной продаже поступил на АЗС «АТАН» и «ТЭС». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу в Крыму и Севастополе бензин в свободной продаже поступил на ряде заправок сети «АТАН» и «ТЭС». При этом действует строгий лимит - не более 20 литров на одну машину, заправка в канистры запрещена. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 10 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 10 июля 2026

В Севастополе с 10:00 открылась свободная продажа топлива марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на семи заправках сети «АТАН». Адреса: Качинское шоссе, 2, Камышовое шоссе, 12б, улица Горпищенко, 155, улица Хрусталева, 62, Столетовский проспект, 5, Гончарное, улица Дрыгина, 16, Балаклава, улица Новикова, 51б. Кроме того, на АЗС в Верхнесадовом, Орлином, «Таврида 1» и «Таврида 2» в пятницу действует увеличенный лимит до 40 литров на машину, но только на отдельные виды топлива. Заправка в канистры по-прежнему запрещена, а полученный код нужно использовать с 9:00 до 21:00. Напомним, получение QR-кодов стартовало накануне вечером, в 22:20.

Ситуация с бензином в Крыму 10 июля 2026

Как сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, 10 июля на ряде автозаправочных станций возможна заправка транспортных средств светлыми нефтепродуктами за наличный расчет. Реестр АЗС опубликован на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым.

Так, в Симферополе, Бахчисарае, Белогорском районе, Евпатории, Феодосии, Ялте и Алупке в пятницу с 10:00 в свободной продаже топливо марок А-95 Ultra и ДТ Ultra можно купить на АЗС «АТАН», а также на заправках «ТЭС». Например, в Симферополе можно заправиться на улицах Русская, Ковыльная, Киевская, Севастопольская, проспекте Победы и других. В Феодосии и Ялте список АЗС также разнообразен. Подробно можно ознакомится по ссылке.

Власти отмечают, что ситуация остается напряженной, а президент России Владимир Путин заявил, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены. Правительство сформировало оперштаб для круглосуточного мониторинга ситуации с топливом. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также рассказал о планах по автоматизации выдачи QR-кодов.

- Готовим новую систему выдачи QR-кодов на топливо. Она позволит отказаться от ежедневного оформления кодов: зарегистрированные пользователи смогут получать право на заправку автоматически. В ближайшее время систему протестируем. Если она покажет свою эффективность, распространим ее и на вторую крупную сеть АЗС, - сообщил губернатор.

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