Во многих районах действуют веерные отключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь на 10 июля выдалась тревожной. Военным пришлось отражать атаку в нескольких районах Крыма. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 10 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 10 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 376 украинских беспилотников над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над другими регионами России.

Одним из серьезных последствий атаки стало полное обесточивание Черноморского района. Повреждения линий электропередачи, по данным властей, зафиксированы за пределами района, но это привело к отключению всей его территории.

- Враг не оставляет попыток нанести урон энергосистеме Крыма, - прокомментировал и. о. главы администрации района Андрей Шатыренко.

Специалисты работают в усиленном режиме, но точные сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки

Отключение света в Крыму и Севастополе 10 июля 2026 года

Энергокризис затронул практически весь полуостров. «Крымэнерго» сообщило, что из-за ночной атаки ограничения электроснабжения продолжаются в ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма, а в течение суток 10 июля дополнительные ограничения вводятся в Южном и Центральном энергорайонах.

Так, Евпатория оказалась частично обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы. В остальных районах действуют веерные отключения. Организован подвоз воды в микрорайоны с ограниченным водоснабжением. В Алуште из-за ночной непогоды произошли аварии на сетях, без света остались около 1650 абонентов на нескольких улицах. В Саках и Старом Крыму подача электроэнергии осуществляется по графикам, в Саках генераторы на объектах водоснабжения работают с 13:00 до 19:00.

В Севастополе также введены точечные отключения света для предотвращения перегруза сетей.

Где нет воды в Крыму 10 июля 2026 года

Из-за аварий на сетях «Крымэнерго» 10 июля введены ограничения водоснабжения в Алуштинском, Джанкойском, Красноперекопском филиалах и в Армянске. Вода подается по графикам или вовсе отсутствует.

В некоторых городах нет воды Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Обстановка на Крымском мосту 10 июля 2026 года

В пятницу с обеих сторон проехать к пунктам ручного досмотра можно без очередей.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - пишут в оперштабе Крымского моста в Максе.

Однако в 9 утра со стороны Керчи в очереди находилось 90 транспортных средств, но за час пробка исчезла.

Также через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ». Но газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти два вида горючего нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 10 июля 2026 года

В Севастополе 10 июля продажа бензина ведется по QR-кодам. Однако на некоторых АЗС, в частности, на четырех загородных заправках, введена свободная продажа, но с увеличенным лимитом до 40 литров. Заправка в канистры по-прежнему запрещена.

При этом в городе-герое можно заправиться на семь городских АЗС, но только на 20 литров.

Свободная продажа бензина доступна по всему полуострову Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму топливо также появляется в свободной продаже, но объемы ограничены, а информация о наличии доступна на официальных ресурсах Минтопэнерго.

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