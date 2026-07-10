Елизавета Шафранская. Фото:соцсети

Парковое – одна из жемчужин Ялты. Но райское местечко стало Бермудским треугольником для Елизаветы Шафранской. Молодая красавица исчезла, как в воздухе растворилась. Мама без вести пропавшей, хотя и прошло четыре года, не теряет надежды.

- Найдись, доченька! – гласит пост на ее странице в соцсети.

«ВЫШЛИ ПОКУРИТЬ – И ОНА ИСЧЕЗЛА»

Родные надеются, что девушку найдут. Фото: соцсети

- В тот вечер дочь вместе со своим парнем пришла в гости к его брату, – рассказала мама пропавшей в комментарии «КП-Крым».

Далеко за полночь компания вышла на улицу покурить, а затем вернулась в дом, но девушка осталась – решила еще немного подышать свежим воздухом. Больше ее никто из друзей не видел.

- В пять утра они бросились искать, побежали на набережную, но все без толку.

В полиции Алупки маме без вести пропавшей сказали: «Ждите, времени мало прошло». На логичный вопрос: «Чего ждать?» – дали убийственный ответ: «Когда тело всплывет».

Представьте себе состояние матери, которой в ответ на мольбы о помощи советуют ждать трупа дочери!

Неделю спустя к поискам подключились волонтеры, чуть позже и Следственный комитет.

ЗАГАДКА ВИДЕОЗАПИСИ: С КЕМ ЛИЗА РУГАЛАСЬ

Ориентировка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Пока все глухо. Шансы прояснить судьбу девушки невелики, но они есть.

Близкие считают, что упущена важная деталь, которая может стать ключом к разгадке таинственного исчезновения.

Одна из видеокамер, как рассказала мама Елизаветы, зафиксировала, что девушка шла на набережную в 3:45 ночи.

- Но почему-то никто не обратил внимания на звуки голосов Лизы и какого-то мужчины – будто они ругаются. Сначала со мной согласились, что это ссора, скандал, но потом решили, что это шум ветра и моря.

Шторм ли это был? Или предсмертный спор с таинственным незнакомцем? Запись нечеткая, доказательств нет. Да, на камере видно, что за Лизой никто не следовал. Но на этом участке можно пройти, не попав под объектив видеокамеры.

Остается напомнить, что та роковая ночь выпала на Крещенский сочельник – время, когда, по народным поверьям, нечистая сила гуляет по земле. Тогда, 18 января 2022 года, 25-летняя Елизавета вышла из дома в поселке Парковое под Ялтой и словно растворилась в воздухе.

А МОЖЕТ, ПОХИЩЕНИЕ?

Родные не только искали Елизавету самостоятельно, но обратились и в национальную службу «Жди Меня», обозначив обширную географию поиска - Россия, Турция. Значит, не исключают и похищение. Пока ни одной зацепки.

Экстрасенсы же щедро высказали уйму версий: «Любовная история. Есть шансы, что она жива»; «Сбежала, чтобы побыть одной и избавиться от излишней заботы и контроля»; «Интоксикация. Дезориентация. Травмы от падения. Вокруг много мелких камней, к этому месту нужно спускаться»; «Идет тепло, нет и речи о смерти. С ней мужчина, которому она верит безоговорочно. Возможно, секта»; «Запах чистоты и свежести, тепло, жива. Она счастлива»; «Увезли на темной машине красивую девочку, насильно удерживают».

ОФИЦИАЛЬНО

СК ведет расследование. Фото: crim.sledcom.ru

Поиски продолжаются.

– В производстве следственного отдела по г. Ялта ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Шафрановской Елизаветы Сергеевны, 4.09.1996 года рождения, – сообщили в ведомстве.

Приметы без вести пропавшей: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, телосложение средней полноты, лицо бледное, европейский тип лица, глаза серо-голубые, уши средние прилегающие, волосы на голове белые, длинные, прямые. Была одета в белую куртку, светлые брюки, белые ботинки.

Всем, кто обладает информацией о пропавшей, просьба обращаться в Главное следственное управление по телефонам: дежурный по управлению (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ялте без вести пропала 25-летняя девушка