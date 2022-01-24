В Ялте без вести пропала 25-летняя девушка

О местонахождении девушки никто не знает с 18 января. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В Ялте организовали поиски без вести пропавшей 25-летней девушки - Елизаветы Шафрановской. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

С 18 января этого года никто не знает о ее местонахождении. Девушка невысокого роста - 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Последний раз ее видели в бежевой куртке, синих джинсах и белых ботинках. Любую информацию, которая поможет найти Елизавету, можно сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что в Симферополе без вести пропал 17-летний мальчик. Подросток не выходит на связь с 14 января.

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