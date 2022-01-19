В Симферополе без вести пропал 17-летний мальчик

Поиски 17-летнего мальчика ведутся в Симферополе. Фото: vk.com/lizaalert_krum

В Симферополе ведутся поиски 17-летнего мальчика, который 14 января пропал без вести, сообщили в поисково-спасательном отряде Liza Alert. Никто не знает, где в настоящее время находится подросток.

Рост мальчика - 80 см, телосложение обычное, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Последний раз его видели одетым в бежевую куртку, темно-синие джинсы и серые кроссовки, также у парня был темно-синий рюкзак.

Всю информацию, которая поможет найти мальчика, нужно сообщать по телефонам: +7 800 700 54 52 или «112».

Ранее сообщалось, что в Крыму при странных обстоятельствах пропал крановщик из Калининградской области. Супруга Юрия Выгодянского, который больше месяца не выходит на связь, рассказала о последнем разговоре с мужем.

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