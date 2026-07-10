Жильцы уже несколько лет не могут справиться с соседями. Фото: ЧП/Симферополь/ВК Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В многоквартирном доме Симферополя разыгрывается настоящая драма. Жильцы уже несколько лет не могут справиться с соседями, которые превратили обычную квартиру в гигантскую мусорную кучу.

Запах из «нехорошей» квартиры не дает открыть окна, а сами жильцы-квартиросъемщики, чтобы попасть в свою комнату, вынуждены взбираться на горы мусора, доходящие почти до потолка. Соседи в отчаянии: заявления во все инстанции не помогают, но на днях дело сдвинулось с мертвой точки.

Так выглядит квартира внутри. Фото: ЧП/Симферополь/ВК

На вид это обычный многоквартирный дом: пять этажей, детская площадка рядом, а под окнами ухоженные клумбы с цветами и вишневыми деревьями. Но если зайти в подъезд, то от запаха начинает кружиться голова – хуже, чем на свалке! На каждом этаже летают мухи – даже клейкие ленты не справляются, а у порога самой «нехорошей» квартиры спит собака. Но и это еще не все. Как говорят соседи, внутри - настоящий зоопарк: несколько котов и еще две лайки. Правда, питомцы больше напоминают бездомных…

- Эта престарелая парочка таскает к себе не только всякий хлам, но и бедных животных, - рассказывают соседи КП-Крым. – Вроде бы, не издеваются, ничего плохого не делают, да и сами не агрессивные, но то, во что они превратили подъезд, это тихий ужас…

Снаружи дом выглядит обычно Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По словам жильцов дома, история длится около двух лет. Сама квартира принадлежит муниципальному жилому фонду, да и находится недалеко от центра – на улице Ларионова, что рядом с торговым центром «Меганом». Внутри проживают два человека – мужчина и женщина лет 60-ти. Местные уверяют, что они даже официально зарегистрированы. Правда, их жилье давно перестало быть местом для жизни - оно буквально превратилось в свалку. Квартиранты годами приносят с контейнерных площадок мусор: старую одежду, битую посуду, остатки продуктов, обрывки обоев. Все, что удается найти, складируется прямо в комнатах. Там нет даже диванов и кроватей – завалы хлама служат мебелью, на которой они и спят.

В подъезде жуткая антисанитария. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Чтобы попасть в комнату, они забираются на горы мусора, - рассказывает КП-Крым соседка по подъезду Наталья. - Дверного проема как такового уже нет. Они буквально протискиваются в щель, оставшуюся между мусором и потолком. Квартира набита почти под завязку. Зачем они это делают? Хороший вопрос. Эта сумасшедшая говорит, что они таким образом улицы очищают. Только нам тут жизни нет!

АНТИСАНИТАРИЯ И ЗАПАХ

Соседи говорят, что антисанитария в подъезде стала невыносимой. Запах из квартиры просачивается в общий коридор и лестничные клетки, мешая жить остальным. Открыть окна в соседних квартирах невозможно - вонь проникает даже сквозь закрытые створки, поэтому на каждом этаже местные жильцы расставили диффузоры, чтобы хоть как-то скрыть запах. Но и это не помогает.

Сейчас подъезд выглядит ухожено Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы очень переживаем за здоровье своих детей, - говорит другая жительница дома. - Это же рассадник инфекций: тараканы, крысы, бактерии. Каждый день понимаешь, что можешь заразиться. И мы вообще не знаем, когда это закончится.

Соседи говорят, что написали десятки жалоб в управляющую компанию и администрацию. Долгое время сотрудники этих ведомств приезжали, составляли акты, но изменений не происходило: квартиранты продолжали жить, а горы мусора только увеличивались.

В подъезде говорят, что квартира не приватизирована. Собственником является муниципалитет - администрация города, поэтому именно она и должна нести ответственность за сохранность и санитарное состояние своего жилья.

Соседи стараются привести в порядок дом Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

СДВИНУЛОСЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

Жители уже не знали, куда обращаться. Они направили очередной коллективный запрос в администрацию города и решили выложить пост с криком о помощи в соцсетях. И тогда дело сдвинулось с мертвой точки.

Ответственность за состояние муниципальных квартир лежит на собственнике - администрации города. Она обязана следить за использованием жилфонда, проводить проверки и в случае выявления грубых нарушений инициировать выселение. Процесс запустился 9 июля – в четверг.

- В эту квартиру был осуществлен допуск в присутствии полиции, управляющей компании, был проведен осмотр после того, как жильцы обращались с жалобами. Коммунальные службы убрали в подъезде и около квартиры, провели дезинфекцию. В настоящее время прорабатывается вопрос о том, как очистить все жилье, - рассказал КП-Крым заместитель главы администрации Александр Семенченко.

ВЫСЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Но выселить парочку «Плюшкиных» невозможно. По информации замглавы, эта квартира – их единственное жилье.

- Единственное, что мы сейчас можем, это регулярно проводить уборки в самом жилье и подъезде, чтобы это доставляло меньше хлопот местным жителям, - отметил он.

В администрации также посоветовали в таком случае обращаться в управляющую компанию и Роспотребнадзор. Правда, жильцы уверяют, что писали жалобы во все инстанции, но изменения начались лишь после огласки в СМИ и социальных сетях.

- Если честно, лучше бы там алкоголики были. Хотя есть подозрение, что они пьют. А тут - не просто соседский конфликт, а грубейшее нарушение закона и прав нас – обычных людей. Очень надеемся, что вскоре сможем вдохнуть полной грудью в собственном подъезде.

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