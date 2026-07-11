Бензин в свободной продаже поступил на АЗС «АТАН» и «ТЭС» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу 11 июля в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе ГСМ поступил в свободную продажу на отдельные бензоколонки сети «АТАН» и «ТЭС». Прежние ограничения, такие как лимит - не более 20 литров на одну машину, и запрет на заливку топлива в канистры все еще в силе. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 11 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 11 июля 2026

В Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, как и накануне, в силе ограничения: заправить можно 20 литров в одну машину. Заливка ГСМ в канистры категорически запрещена. В республике о наличии топлива можно узнать, изучив интерактивную карту по этой ссылке.

Минтопэнерго Крыма также обнародовало список бензоколонок, где есть в свободной продаже ГСМ.

Где можно купить бензин в Крыму 11 июля 2026. Фото: Минтопэнерго Крыма/МАКС

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Ситуация с бензином в Севастополе 11 июля 2026

В правительстве города-героя сообщили, что с 10.00 на 9 заправках «АТАН» в свободной продаже топливо марок.

Адреса АЗС:

- Качинское шоссе, 2, АИ-95«Ультра»;

- село Верхнесадовое, ДТ «Ультра»;

- ул. Горпищенко, 155, АИ-95 «Ультра»;

- ул. Хрусталева, 62, АИ-95 «Ультра», ДТ «Ультра»;

- Камышовое шоссе, 7В, ДТ «Ультра»;

- село Гончарное, ул. Дрыгина, 16, АИ-95 «Ультра»;

- Камышовое шоссе, 32, АИ-95 «Ультра»;

- город Балаклава, ул. Новикова, 51б, ДТ «Ультра»;

- город Инкерман, Симферопольское шоссе, 18А, ДТ «Ультра».

Где можно купить бензин и солярку в Алуште 11 июля 2026

Мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что с 10.00 запланирована свободная реализация ГСМ на следующих АЗС «ТЭС» и «АТАН»:

- ул. Симферопольская, 11, АИ-95 «Ультра»;

- село Виноградное, АИ-95 «Ультра»;

- ул. Симферопольская, 42, АИ-95 «Ультра»;

- ул. Ленина, 115, АИ-95 «Ультра»;

- село Кипарисное, АИ-95 «Ультра».

Где можно купить топливо в городе Саки 11 июля 2026

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло сообщила, что с 10.00 в продаже топливо на АЗС «АТАН»:

- по ул.Евпаторийское шоссе 80в: АИ-95 «Ультра», примерно на 200 машин;

- по ул.Евпаторийское шоссе 79б : ДТ «Ультра», ориентировочно на 200 машин.

Где можно купить топливо в Судаке 11 июля 2026

Мэр Судака Кирилл Чебышев проинформировал, что с 11.00 на АЗС «АТАН» по ул. Восточное шоссе, 2 будут заправлять по перечням, которые были сформированы раньше. В наличии бензин марки АИ-95 «Ультра». Заправка 20 литров непосредственно в бак автомобиля.

Те, кто не попал в списки, смогут попытать удачу на бензоколонке «ТЭС» по ул. Феодосийское шоссе, 12А.

- С 10.00 утра к свободной продаже будет бензин марки АИ-95 NP. Планируемая выдача – не более 200 транспортных средств.

Где можно купить топливо в Ялте 11 июля 2026

Мэр города счастья Янина Павленко проинформировала, что с 10.00 открыта продажа на заправках «АТАН» и «ТЭС».

Адреса:

- Ялта, Южнобережное шоссе, 24, ДТ «Ультра», примерно на 150 машин;

- пгт Никита, Южнобережное шоссе, 87, А-95 «Ультра», на 250 авто;

- город Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А, А-95 «Ультра», на 150 машин;

- город Алупка, Южнобережное шоссе, 38, ДТ «Ультра», на 150 машин;

- Ялта, Южнобережное шоссе, 22, А-95 «Ультра», на 225 машин;

- пгт Ливадия, Севастопольское шоссе, 26, АИ-95, ориентировочно на 225 машин.

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