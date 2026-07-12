В Севастополе с 5:45 до 9:00 утра ввели временные ограничения подачи электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля началось для Крыма с новой тревожной ночи. Полуостров вновь подвергся массированной атаке беспилотников, также в некоторых районах погас свет. Власти фиксируют перебои с электричеством в десятках городов и районов.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 12 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 12 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 349 украинских беспилотников над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над другими регионами России.

В Севастополе воздушную тревогу объявили в 00:37, она продлилась до 3:36 утра. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили четыре беспилотника в районе Северной стороны и Балаклавского района. Предварительно, пострадавших нет.

Отключение света в Крыму и Севастополе 12 июля 2026 года

В Севастополе с 5:45 до 9:00 утра ввели временные ограничения подачи электричества по графику первой очереди. В «Севастопольэнерго» объяснили это необходимостью предотвратить аварию в энергосистеме из-за перегруза сетей за пределами города.

По данным «Крымэнерго», по состоянию на утро 12 июля электричество полностью отсутствует в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Нижнегорском и Черноморском районах. Дополнительные ограничения введены в Симферополе, Евпатории, Саках, Ялте, Судаке, а также в Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.

Обстановка на Крымском мосту 12 июля 2026 года

В воскресенье с обеих сторон проехать к пунктам ручного досмотра можно без очередей.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - пишут в оперштабе Крымского моста в Максе.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 12 июля 2026 года

В Крыму в воскресенье работает свободная продажа топлива на 87 АЗС, включая Ялту, Симферополь и Керчь. В Севастополе открыта продажа на шести заправках сети «АТАН». Также ночью 12 июля в городе заработала новая система автоматической выдачи QR-кодов на топливо.

В воскресенье можно заправиться без очереди Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, На некоторых заправках, сообщают власти, оплата осуществляется только за наличный расчет

Погода в Крыму 12 июля 2026 года

Синоптики обещают в воскресенье в Крыму переменчивую погоду: местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +25…+29 градусов.

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