«Ваша энергетика невероятна!»: в Крыму с аншлагом прошел концерт певца Акмаля

Пока многие звезды отменяют свои концерты в Крыму, на полуостров приехал Акмаль. В субботу артист устроил настоящий музыкальный фейерверк. Он впервые выступил на полуострове с большим сольным концертом. Шоу собрало настоящий аншлаг и заставило говорить о себе весь Крым.
Как поделились крымчане в соцсетях, концерт прошел на самом высоком уровне. Артист выступал в Ялте - пел вживую, танцевал и общался со зрителями. В программе прозвучали как всеми любимые золотые хиты, так и новые песни, которые Акмаль презентовал крымской публике.
- Я должен сказать, что ваша энергетика невероятная! - обратился со сцены Акмаль к поклонникам. - Я обязательно приеду к вам снова!
Публика, в свою очередь, не переставала подпевать и танцевать, превратив концерт в масштабный праздник. В соцсетях уже появилось множество видео и восторженных отзывов.
- Невероятный концерт! Энергия Акмаля зарядила всех, - поделились одни.
- Песни, которые поет душа, - отметили другие.
- В Крыму долго ждали такого яркого выступления, - пишут зрители.
12 июля певец выступит в Симферополе. В крымской столице его уже ждут поклонники, некоторые приехали на концерт из других городов.
СПРАВКА «КП»
Акмаль (полное имя Акмаль Аминов) - один из самых популярных исполнителей Узбекистана, чьи клипы набирают миллионы просмотров. Его стиль - это смесь поп-музыки, восточной лирики и современного танцевального ритма.
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