Крымский мост Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

13 июля на подходах к Крымскому мосту скопилось 1900 машин с обеих сторон. Очередь возникла из-за 11 часового перекрытия движения через Керченский пролив.

Обстановка на Крымском мосту на 13 июля 2026 года: последние новости

Ограничение движения автотранспорта по Крымскому мосту ввели вечером 12 июля 2026 года. Информация о перекрытии появилась в канале «Крымский мост: оперативная информация» в 21:51 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Дорожная ситуация на Крымском мосту на 13 июля 2026 года

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в 09:05 13 июля 2026 года. Таким образом, мост был перекрыт более 11 часов - с 21.51 12 июля до 9.05 13 июля. В настоящий момент мост функционирует в штатном режиме, все полосы для проезда открыты, никаких дополнительных препятствий для передвижения не зафиксировано

Сколько ждать проезда по Крымском мосту 13 июля 2026 года

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено утром 13 июля 2026 года после более чем 11 часов вынужденного простоя. Однако на подъездах к мосту со стороны Тамани и Керчи скопились многокилометровые очереди - в общей сложности более 1900 автомобилей ожидают ручного досмотра. Со стороны Краснодарского края - 1000 авто, и 900 со стороны Керчи. Время ожидания – около трех часов.

Пробки и очереди на Крымском мосту: обстановка на 13 июля 2026 года, время ожидания

Причины перекрытия официально не назывались. При этом в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на понедельник, 13 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами.

Стоит отметить, что еще за час до перекрытия, в 20.00, 12 июля, затруднений с доступом к пунктам досмотра с обеих сторон моста не было.

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Пробки и очереди на Крымском мосту: обстановка на 13 июля 2026 года, время ожидания