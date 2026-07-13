Узнать о наличии топлива можно в канале министерства топлива и энергетики республики Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 13 июля, на полуострове открыта свободная продажа топлива. АЗС работают в разных городах и районах полуострова, однако действуют строгие ограничения. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 13 июля 2026

Во многих городах Крыма топливо появляется в свободной продаже. Например, в Евпатории и Феодосии с утра заработали несколько АЗС «АТАН» с АИ-95. Однако, по отзывам туристов, проще всего найти бензин сейчас в Керчи, в то время как в Ялте и Симферополе его появление может быть нерегулярным, а очереди - большими. Цены на бензин на полуострове остаются высокими: на заправках - около 220 рублей, у перекупщиков - до 300 рублей за литр. Из-за этого часть жителей пересаживается на велосипеды, электромопеды и самокаты. Также все большей популярностью пользуется общественный транспорт. Однако на этой неделе на многих АЗС стоимость топлива стала ниже на 20-30 рублей. Если еще неделю назад купить АИ-95 можно было за 250, то сегодня - за 190-200 рублей за литр.

Узнать о наличии топлива можно в канале министерства топлива и энергетики республики в канале в МАКС, где публикован перечень АЗС, на которых начиная с 10 утра можно заправиться бензином и ДТ. Так, топливо есть в Ялте, Евпатории, Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Керчи и других населенных пунктах.

Ситуация с бензином в Севастополе 13 июля 2026

В Севастополе действует гибридная система. Основной способ покупки бензина - по QR-кодам. Заявки на получение кода теперь принимаются круглосуточно, а система распределяет их автоматически. По полученному коду можно заправиться в течение дня. Код дает право на заливку 20 литров в бак автомобиля (заправка в канистры запрещена). Исключение сделано для четырех АЗС - там можно получить до 40 литров. Если заявка не прошла отбор в текущий цикл, она остается в базе и участвует в следующих выдачах. Но если вы получили код, но не использовали его, ваши шансы на получение в будущем уменьшаются. После того, как вы заправились по коду, новую заявку можно будет подать только через семь дней.

Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, параллельно в понедельник с 10:00 открыта свободная продажа топлива марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на пяти заправках сети «АТАН». Там действует тот же лимит - 20 литров на машину. Полный список адресов опубликован в официальном канале губернатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередей нет, но цена кусается: ситуация с топливом в Крыму и Севастополе 12 июля 2026