В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

13 июля Крымский мост был перекрыт более чем на 11 часов, в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, а энергетики продолжают бороться с дефицитом мощности в системе.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 13 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 13 июля 2026 года

Ночь на 13 июля выдалась неспокойной для всего полуострова. В Севастополе воздушную тревогу объявляли дважды - с 00:17 до 00:31 и с 00:37 до 01:11. По данным Минобороны РФ, за ночь силами ПВО было перехвачено и уничтожено 342 украинских беспилотников над регионами России, включая Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Отключение света в Крыму и Севастополе 13 июля 2026 года

В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что «обойтись без ограничения подачи электроснабжения нет возможности». Без света остаются жители Балаклавы, Казачьей бухты, проспекта Победы, улиц Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторного шоссе, а также частично улицы Богданова и площади Захарова.

Без света оказались некоторые города Крыма Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в Севастополе произошла серьезная авария на магистральных сетях за пределами города, из-за которой был значительно снижен лимит потребляемой мощности.

- Специалисты «Севастопольэнерго» продолжают выполнять необходимые переключения в рамках установленного лимита мощности, чтобы поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы города, - отметил губернатор города.

Обстановка на Крымском мосту 13 июля 2026 года

Движение по Крымскому мосту было остановлено вечером 12 июля в 21:51 и возобновлено только в 9:06 утра 13 июля. Почти 12 часов простоя обернулись многокилометровыми пробками: утром со стороны Тамани в очереди стояли 800 машин, со стороны Керчи - 850. Время ожидания превышало два часа. К обеду количество машин уменьшилось.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств, - сообщили в канале оперативной информации о ситуации на подходах в Крымскому мосту в 12:00.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля 2026 года

В Севастополе начала действовать обновленная система выдачи QR-кодов на топливо. Заявки теперь принимаются круглосуточно, а система распределяет коды автоматически. Лимит - 20 литров в бак, заправка в канистры запрещена. На четырех АЗС по QR-коду можно получить до 40 литров. В свободной продаже топливо появилось на пяти заправках.

Топлива становится больше Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во многих городах Крыма бензин также появляется в свободной продаже. Например, в Евпатории и Феодосии с утра заработали несколько АЗС «АТАН» с АИ-95. Заправиться можно в Симферополе, Ялте и Керчи.

Задержка поездов в Крыму и Севастополе 13 июля 2026 года

Перекрытие моста привело к серьезным задержкам поездов «Таврия». Семь составов следуют с опозданиями от 3,5 до 10 часов. Наибольшее отставание у поезда № 27/28 Симферополь - Москва - 10 часов. Пассажирам рекомендуют обращаться к начальникам поездов за актуальной информацией.

Погода в Крыму 13 июля 2026 года

В понедельник в Крыму ожидается похолодание. Синоптики регионального гидрометцентра обещают местами кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит +23…+26 градусов. Температура воды в Черном море - +22…+24°C, в Азовском - до +26°C.

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