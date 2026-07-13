Топить не будет! Синоптики развеяли страхи об аномальных ливнях в Крыму

В течение всей недели в Крыму ожидается юго-западный и западный умеренный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Солнечные выходные могут смениться капризной погодой. Крымский полуостров ждет как минимум пять дней с переменной облачностью, жарой и грозами. Заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай рассказала КП-Крым, что влажная неустойчивая воздушная масса накроет полуостров уже с понедельника.

По словам синоптика, с сегодняшнего дня на полуострове наступает дождливая неделя, но расстраиваться пока рано.

- Ничего аномального мы не ждем, это будет обычная наша летняя погода с обычными грозовыми дождями. Крым не будет топить и заливать, просто в некоторых районах точечно пойдут дожди, - говорит КП-Крым Вероника Шенгелай и добавляет, что для отдыха и поездок на море это не помешает.

По прогнозам, в течение всей недели в Крыму ожидается юго-западный и западный умеренный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду. Ночные температуры будут держаться в пределах +15…+20 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

В Севастополе дожди будут менее интенсивными. В понедельник и среду над городом ожидается переменная облачность, небольшие осадки возможны лишь во вторник ночью и днем. Дневные температуры в городе будут колебаться от +27…+29 градусов в понедельник и до +23…+25 во вторник, а затем снова пойдут на повышение – до +33 градусов. Ночные температуры останутся на уровне +17…+19 градусов.

Напомним, ранее ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец прогнозировал по-настоящему жаркое лето в июле. Температурный фон может постепенно повышаться – сначала до +30 градусов, затем до 35 и подниматься до +40.

- Это даже чуть выше, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям, - рассказал он КП-Крым.

Так как весь месяц зной будет только набирать обороты, в региональном МЧС также объявили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. По словам пресс-службы ведомства, в лесах и на прилегающих территориях строго запрещено разводить костры и сжигать сухую траву, а за нарушение грозят серьезные штрафы.

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