«Твои сонные глаза - мое счастье»: певец Акмаль везет жене открытку ручной работы из Крыма

Артист впервые выступил на полуострове с большим сольным концертом. Фото: соцсети Акмаля

На выходных в Крыму выступил певец Акмаль. Концерты артиста с нетерпением ждали многие, ведь из-за проблем с бензином и электричеством некоторые селебрити решили перенести свои шоу или вовсе отменить. Но молодая звезда не побоялась – он зажег публику в Ялте, а затем сделал то же самое и в Симферополе.

- В Крыму было красиво, громко и очень душевно, - поделился певец в соцсетях сразу после выступления.

И правда, выходные прошли с невероятным успехом. В концертном зале «Юбилейный» в Ялте был аншлаг - зрители с первых нот подхватили знакомые хиты и устроили настоящий праздник. Энергетика, которую Акмаль передавал со сцены, моментально находила отклик. В воскресенье певец выступил в одном из ночных клубов в крымской столице.

Как поделились крымчане в соцсетях, концерт прошел на самом высоком уровне. Артист пел вживую, танцевал и общался со зрителями. В программе прозвучали и любимые хиты, и новые песни.

- Я должен сказать, что ваша энергетика невероятная! Спасибо за такой прием! Я обязательно приеду к вам снова! – сказал артист.

Гастроли для Акмаля - это работа и приятные хлопоты. В своем блоге звезда часто показывает личную жизнь и делится видео и фото с женой. Для подписчиков он гордо несет образ любящего мужа, поэтому и во время поездки не забыл о второй половинке.

Он признался, что, несмотря на плотный график, нашел время, чтобы выбрать небольшие, но душевные презенты для своей супруги, которая ждет его в Москве. У местных художников он заказал открытку ручной работы с портретом любимой.

Певец подарил открытку жене. Фото: соцсети Акмаля

После концерта выяснился еще один забавный факт. Когда затихли аплодисменты, артист уехал в отель и завершил насыщенный вечер… игрой в компьютер. Артист признался, что таким образом он решил немного отвлечься и отойти после переполнявших эмоций.

Так завершился вечер у артиста. Фото: соцсети Акмаля

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