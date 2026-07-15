Керчь осталась без света 15 июля 2026 Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

15 июля Керчь полностью обесточена: свет пропал из-за вражеской атаки беспилотных летательных аппаратов. Сейчас время все службы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Рассказываем, что известно об отключении света в Керчи после атаки ВСУ 15 июля 2026 года.

Отключение света в Керчи после атаки ВСУ 15 июля 2026

По информации Минобороны России, в ночь на среду, 15 июля, средства ПВО уничтожили 93 беспилотника над Крымом и другими регионами. Одной из мишеней для вражеской атаки стал город-герой Керчь.

Глава администрации города Иван Кошель сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена.

Обстановка в Керчи после атаки ВСУ 15 июля 2026 года

Жизнеобеспечение приморского города, как сообщил Иван Кошель, происходит за счет резервных источников питания. В учреждениях здравоохранения, сфере ЖКХ и других организациях используют различные генераторы и аккумуляторы.

Когда в Керчи появится электричество после атаки ВСУ 15 июля 2026 года

Главный вопрос, который волнует всех жителей Керчи: когда включат свет?

Над устранением последствий работают аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго». Все службы города задействованы в восстановительных работах. Назвать точные сроки полного восстановления электроснабжения невозможно: все зависит от характера и степени повреждений.

Отключение света в Керчи после атаки ВСУ 15 июля 2026 года: последствия

В Керчи фиксируется снижение давления воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения.

Где еще нет света в Крыму после атаки ВСУ 15 июля 2026 года

В «Крымэнерго» сообщили, что в результате атак БПЛА полностью обесточены отдельные населенные пункты Северо-Западного и Восточного энергорайонов полуострова.

Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения. В Крыму действуют ограничения электроснабжения: отключения света будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации. Возможности заранее сообщать о времени отключений электроэнергии нет.

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