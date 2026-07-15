Свободная продажа бензина и дизельного топлива организована на многих 87 АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином на полуострове немного наладилась и появились нововведения. В Севастополе разрешили заправку в канистры, а в Крыму продолжается свободная продажа с лимитом 20 литров.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 15 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 15 июля 2026

15 июля в Севастополе продолжает действовать система продажи бензина по QR-кодам. Коды, полученные накануне, нужно использовать с 9:00 до 21:00. Кроме того, губернатор города разрешил заправку в канистры.

- Это сделано для того, чтобы жители могли заправить домашние генераторы в условиях веерных отключений света, - отметил он.

Для заправки канистры на АЗС необходимо предъявить оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Номер в документе должен совпадать с номером в QR-коде. Лимит для большинства АЗС - 20 литров на один автомобиль. При этом на четырех заправках (Верхнесадовое, Орлиное, «Таврида-1» и «Таврида-2») по QR-коду можно получить до 40 литров.

Дизельное топливо ДТ NP в свободной продаже на всех АЗС с лимитом до 40 литров. Кроме того, власти планируют дополнительно разослать 2300 QR-кодов на бензин АИ-92 сегодня.

Ситуация с бензином в Крыму 15 июля 2026

В Крыму ситуация остается нестабильной. Бензин поступает волнами, и его появление на АЗС пока что бывает неожиданным. В отдельных городах, таких как Феодосия, Евпатория, Саки, Ялта и Черноморское, 15 июля открыта свободная продажа на некоторых АЗС, но с жестким лимитом - не более 20 литров на машину, заправка в канистры запрещена.

Адреса АЗС, где можно заправиться. Фото: Минтопэнерго Крыма

Цены на бензин в Крыму продолжают удивлять. По словам местных жителей, литр бензина можно найти по цене от 235 до 350 рублей на официальных АЗС. На «черном рынке» у перекупщиков цена доходит до 500 рублей за литр. Но сейчас постепенно цены снижаются.

Адреса заправок. Фото: Минтопэнерго Крыма

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