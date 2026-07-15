Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 15 июля, приняла на себя несколько напастей. Полуостров одновременно переживает последствия ночной атаки беспилотников, мощный ливень в Севастополе, и масштабный энергокризис с новыми графиками отключений.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 15 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 15 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей было перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотника.

Отключение света в Крыму и Севастополе 15 июля 2026 года

Однако часть дронов достигла целей. Главный удар пришелся на Керчь. Глава администрации города Иван Кошель сообщил, что в результате атаки БПЛА Керчь полностью обесточена. Жизненно важные объекты переведены на резервные источники питания. Аварийно-восстановительные работы уже начаты, но точные сроки возвращения света пока неизвестны и зависят от степени повреждений.

В Керчи восстанавливают электроснабжение после атаки ВСУ 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В «Крымэнерго» также уточнили, что полностью обесточены населенные пункты Северо-Западного и Восточного энергорайонов полуострова.

- Принимаются все возможные меры для возобновления электроснабжения. В Крыму действуют ограничения электроснабжения: отключения света будут происходить оперативно, в зависимости от ситуации. Возможности заранее сообщать о времени отключений электроэнергии нет, - сообщили в пресс-службе предприятия.

В Севастополе 15 июля ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику «3 часа через 3». Ограничения связаны с необходимостью восстановления оборудования, поврежденного при атаках дронов ВСУ.

Власти отмечают, что составить точные веерные графики сейчас невозможно из-за постоянно меняющейся ситуации. Отключения будут происходить оперативно, в зависимости от текущей обстановки.

Последствия потопа в Севастополе 15 июля 2026 года

Ко всем проблемам добавилась непогода. 14 июля на Севастополь обрушился мощный ливень с грозой, который затопил улицы и дворы. Однако и на 15 июля синоптики объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 22 м/с.

В Севастополе вчера был ливень. Фото: Севастополь Инфо/Макс

Накануне в Севастополе потоки воды затруднили проезд на улицах героев Бреста, Борисова, Пожарова, в районе автовокзала и на проспекте Генерала Острякова. На улице Руднева скопился большой объем воды, из-за чего остановились несколько автомобилей и троллейбусов. Затоплены были дворы на Античном проспекте, улицах Шевченко и Вакуленчука. Но утром 15 июля уже было сухо.

Часть города ушла под воду. Фото: Севастополь Инфо/Макс

Фото: Правительство Севастополя/макс

Фото: Правительство Севастополя/макс

Обстановка на Крымском мосту 15 июля 2026 года

В ночь на 15 июля движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Ограничение действовало около трех часов. К утру проезд был восстановлен, но на подъездах к мосту образовались очереди. Так, в 12:00 в пробке стояло больше 300 машин.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 240 транспортных средств, - отметили в оперштабе.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 15 июля 2026 года

В Севастополе продолжается продажа бензина по QR-кодам. С 15 июля временно разрешена заправка в канистры - это сделано для того, чтобы жители могли заправить генераторы в условиях перебоев со светом. При этом нужно предъявить оригинал СТС. Лимит для большинства АЗС - 20 литров, на четырех заправках можно получить до 40 литров.

В Крыму в среду свободная продажа бензина организована на 43 АЗС - в Феодосии, Евпатории, Саках, Ялте и Черноморском районе. Действует лимит 20 литров, заправка в канистры запрещена.

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