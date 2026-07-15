В последнее время такие «звездные гендер-пати» становятся настоящим трендом

На одном из недавних концертов популярного исполнителя Акмаля в Севастополе произошел трогательный и немного неожиданный для зрителей момент. Прямо во время выступления артист превратился в ведущего семейного праздника и объявил пол будущего ребенка одной из своих поклонниц. Милый ролик разлетелся по соцсетям и покорил многих.

Как удалось узнать КП-Крым у будущей мамы – Софьи Скурихиной, девушка ведет блог о своей жизни и давно любит творчество Акмаля. И во время недавнего похода к врачу она решила, что хочет узнать пол ребенка необычным образом - чтобы его со сцены озвучил купир.

"У вас будет девочка!" Видео: Софья Скурихина

- Изначально я «стучала» ему в сообщения, но понимаю, что из-за сильной занятости мои сообщения могли остаться незамеченными. Но я не отчаялась, прочитала в интернете, что некоторые писали записки и прямо во время концерта передавали артисту. Вот и я так решила сделать, - делится с КП-Крым Софья.

По просьбе девушки конверт заранее упаковала врач, его Софья и отправила во время концерта артисту. Акмаль растрогался и не смог отказать – тут же понял, что от него требуется и с радостью согласился стать частью этого важного события. Когда певец взял конверт и объявил результат, зал взорвался аплодисментами.

- У вас будет девочка! – объявил счастливую новость артист.

Кстати, в последнее время такие «звездные гендер-пати» становятся настоящим трендом на концертах российских артистов.

- Поддержка со сцены стала для меня особенно ценной и незабываемой. Артист создал атмосферу праздника и оставил в памяти самый важный на данный момент результат – результат ожидания нашей малышки. И самое приятное, что я получила бесконечное количество комплиментов и слов поддержки после того, как выложила в блог видео трогательного события. Мне писали девушки и говорили, что я очень красивая, поздравляли с девочкой и радовались вместе с нашей семьей.

Правда, трогательное событие девушка разделила сама - муж находится на службе в Камчатке, но поддерживает ее на расстоянии.

- Это любовь двух городов, - сказал со сцены Акмаль, а затем спел песню в честь дочки.

Для Акмаля подобное событие не первое. Год назад он уже объявлял пол ребенка в Сочи – тогда пара ждала сына.

Напомним, еще на выходных певец дал концерты в Ялте и Симферополе. Выступления артиста с нетерпением ждали многие, ведь из-за проблем с бензином и электричеством некоторые селебрити решили перенести свои шоу или вовсе отменить. Но молодая звезда не побоялась – певец зажег публику в Ялте, а затем сделал то же самое и в крымской столице.

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