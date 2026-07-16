В республике в четверг свободная продажа бензина организована на 41 автозаправочной станци Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на полуострове постепенно стабилизируется, но остается сложной. В четверг, 16 июля, в Крыму и Севастополе можно купить бензин на разных АЗС.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 16 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 16 июля 2026

Главная новость - увеличение лимита на бензин АИ-92. Теперь по одному QR-коду можно заправить до 30 литров. На четырех специальных АЗС (в Верхнесадовом, Орлином, «Таврида-1» и «Таврида-2») лимит по-прежнему повышен до 40 литров.

Важное послабление для жителей Севастополя - в условиях перебоев со светом временно разрешена заправка в канистры.

- Это сделано, чтобы у людей была возможность обеспечить работу домашних генераторов. При заправке необходимо предъявить оригинал СТС, номер в котором должен совпадать с номером в QR-коде, - сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Коды, выданные 15 июля на АИ-92, будут действовать и 16 июля, так как накануне многие не успели заправиться из-за воздушных тревог и перебоев с электричеством. Заправиться по QR-коду можно с 09:00 до 21:00.

Параллельно продолжается свободная продажа дизельного топлива ДТ NP на всех заправках с лимитом 20 литров без специального кода. Также с 10:00 открыта свободная продажа бензина АИ-95 Ultra на пяти заправках сети «АТАН», но с тем же лимитом - 20 литров на машин.

Ситуация с бензином в Крыму 16 июля 2026

В республике в четверг свободная продажа бензина организована на 41 автозаправочной станции. Топливо марки АИ-95 Ultra будет доступно с 10:00 в городах, включая Ялту, Алушту, Феодосию, Евпаторию и Саки, а также в некоторых районах. Общий лимит по всему Крыму остается 20 литров, заправка в канистры по-прежнему запрещена.

Власти региона не скрывают, что ситуация остается напряженной. Глава Крыма предупредил, что гарантированной ежедневной продажи бензина не будет, а точные графики отпуска пока отсутствуют.

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