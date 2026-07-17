Олег Алтунин отмечен медалью «За спасение погибавших». Фото: ГУ МЧС РК

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших». Среди отмеченных - Олег Алтунин, командир отделения пожарной части пгт Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».

В Приморском в ночь с 9 на 10 мая 2025 года заполыхала многоэтажка – жители четвертого этажа бывшей общаги оказались в ловушке: коридоры заполнил густой, удушливый дым.

Полусонные люди просто не знали, куда бежать. В квартирах нестерпимо пахло горелым, открываешь дверь в коридор, чтобы выйти, - а там дым стоит стеной! Ничего не видно, куда идти, куда бежать, да и дышать невозможно.

- Возникла паника и суматоха, и нам приходилось выискивать людей, которые пытались спрятаться от опасности по разным углам, и выводить в безопасное место. Кого-то эвакуировали по штатной лестнице дома, другим помогли спуститься по приставным лестницам, - рассказал КП-Крым Олег Алтунин.

Пожарные сработали оперативно. Фото: ГУ МЧС РК

Времени было в обрез, и приходилось действовать четко и быстро. Герою и его товарищам удалось спасти 11 человек, из них троих детей.

Обошлось без жертв, пострадал только хозяин квартиры, где и начался пожар. Мужчина получил ожоги.

Героем себя Олег Алтунин не считает:

- Обычная наша работа, для которой у нас есть все необходимое – и специальное обмундирование, и техника, и знания, и желание помочь.

Медалью «За спасение погибавших» также отмечены еще два крымчанина - Игорь Цепа и Виталий Кузяков из аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Спасатели вытаскивали из морской пучины членов экипажа танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спустились с 50-метровой высоты в штормящее море: крымчан наградили за спасение экипажа танкера «Волгонефть 212»