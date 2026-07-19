Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 140 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 19 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 140 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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