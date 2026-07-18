СК РФ завел дело по факту атаки ВСУ на Крым, в результате которой погибли два человека

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет начал расследование по факту гибели двоих крымчан из-за атаки террористов киевского режима. Атака произошла вчера, 17 июля, на севере Крыма. К сожалению, погибли два человека, еще один человек ранен.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении ведомства .

Следователи уже приступили к работе. В рамках расследования будут установлены все детали трагедии, а также конкретные исполнители и организаторы преступления. Им будет дана жесткая уголовно-правовая оценка.