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НовостиОбщество18 июля 2026 9:31

СК РФ завел дело по факту атаки ВСУ на Крым, в результате которой погибли два человека

СК завел дело после гибели двух человек в Крыму от атаки ВСУ
Ирина ГЕРЦ
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет начал расследование по факту гибели двоих крымчан из-за атаки террористов киевского режима. Атака произошла вчера, 17 июля, на севере Крыма. К сожалению, погибли два человека, еще один человек ранен.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении ведомства .

Следователи уже приступили к работе. В рамках расследования будут установлены все детали трагедии, а также конкретные исполнители и организаторы преступления. Им будет дана жесткая уголовно-правовая оценка.