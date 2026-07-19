Под Феодосией 13-летняя девочка на питбайке устроила ДТП: школьница в больнице

Авария произошла в селе Береговое. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В субботу, 18 июля, под Феодосией питбайк BSE 150 врезался в забор, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 17.05 в селе Береговое. Девочка 2013 года рождения ехала на питбайке, который является спортивным инвентарем, на улице Керченской в сторону Набережной. В какой-то момент школьница не справилась с управлением. Из-за этого питбайк врезался в забор и опрокинулся.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что подростка увезли в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. В пресс-службе крымской прокуратуры уточнили, что пострадавшей 13 лет. Надзорное ведомство контролирует ход проверки.

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