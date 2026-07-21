Крымчане ждут понижения цен на топливо Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на полуострове 21 июля остается напряженной. В Севастополе продолжает действовать смешанная система продажи. В Крыму топливо также доступно на многих АЗС, но с жесткими лимитами. Власти ожидают федерального решения по субсидиям, которое должно снизить цены.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 21 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 21 июля 2026

Главное изменение 21 июля - в Севастополе вновь запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Бензин можно заливать только в бак автомобиля. Продажа по QR-кодам все еще доступна. Стандартный лимит - 20 литров на одну машину. Исключение - четыре АЗС (в Верхнесадовом, Орлином, «Таврида-1» и «Таврида-2»), где по QR-коду можно получить до 40 литров.

Ситуация с газом в Севастополе 21 июля 2026

Пропан-бутан теперь заправляют только в исправные баллоны с актуальным сроком поверки. Заправить газ по QR-коду можно на единственной АЗС на Городском шоссе с лимитом 40 литров. Важно учитывать, что при заправке баллонов в поле «номер автомобиля» нужно указывать номер паспорта баллона.

Также, по словам губернатора города Михаила Развожаева, свободной продажи на заправках «АТАН» 21 июля не будет.

Ситуация с бензином в Крыму 21 июля 2026

В Крыму свободная продажа бензина 21 июля открыта на ряде АЗС в городах и районах. Среди них: Евпатория (Новоселовское шоссе, 4; пгт Заозерное, Садовая, 55А), Сакский район (с. Лесновка, ул. Гагарина, 123; с. Ивановка, Приморская, 28), Красногвардейский район (пгт Красногвардейское, ул. Титова, 19; трасса Симферополь-Москва), Бахчисарайский район (с. Малое Садовое, ул. Хрусталева, 2А), Кировский район (с. Владиславовка, Виноградная, 2В), Симферопольский район (с. Перевальное, Дачная, 7А; с. Скворцово, ул. Калинина, 111), Белогорский район (с. Богатое, Московская, 92), Нижнегорский район (пгт Нижнегорский, Южная, 1В)

По всему полуострову действует общий лимит не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Главная надежда на стабилизацию - федеральные субсидии на закупку топлива. Решение об их выделении Крыму и Севастополю ожидается на этой неделе.

- Цена значительно выросла, и мы ждем федеральных решений по бензину, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Президент Владимир Путин ранее поручил оперативно выделить субсидии, чтобы сдержать рост цен. Кроме того, власти Севастополя разрабатывают меры по субсидированию газа для населения, так как цена заправки баллона выросла с 1,5 до 7 тысяч рублей.

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